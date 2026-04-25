 
Общество

С 2027 года в загранпаспортах россиян отменят запись о детях

Президент России Владимир Путин подписал законы, отменяющие с 1 января 2027 года внесение записи о детях в загранпаспорта старого образца и госпошлину за эту услугу. Документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения затронут бланки загранпаспорта гражданина РФ, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ.

Согласно первому закону, из закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» исключается норма о внесении в паспорт записей о детях гражданина до 14 лет. Второй закон признаёт утратившей силу соответствующую норму Налогового кодекса о госпошлине.

Сейчас пошлина за внесение записи о ребёнке в загранпаспорт составляет 500 рублей, а консульский сбор за аналогичную процедуру для дипломатического и служебного паспортов — 10 долларов США.

Разработчики закона пояснили, что услуга была маловостребованной: за последние пять лет ежегодно около 2,5 тысячи человек обращались с просьбой внести запись о детях — это всего один паспорт из 900.

Кроме того, внесение записи в паспорт одного из родителей не даёт ребёнку права на выезд за пределы РФ без собственного загранпаспорта (если иное не предусмотрено международными договорами).

