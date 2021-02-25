Общество

Суд не удовлетворил иск «яблочников» по проведению митинга памяти Немцова в Пскове

Псковский городской суд не удовлетворил исковое заявление депутатов от Псковского «Яблока» Льва Шлосберга, Дмитрия Пермякова и Николая Кузьмина с требованием признать незаконным отказ администрации области и регионального управления Роспотребнадзора в согласовании митинга памяти Бориса Немцова в Пскове 27 февраля, а также обязать администрацию региона согласовать мероприятие. Об этом в пятницу сообщает региональное отделение партии «Яблоко».

Как сообщает Лев Шлосберг, заседание Псковского областного суда по апелляционной жалобе депутатов на решение суда, полученное сегодня в 16:37 и обжалованное в 16 час. 56 минут, состоится завтра, 27 февраля, в 12 часов.