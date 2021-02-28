Общество

Михаил Ведерников: Снижения динамики распространения COVID-19 не наблюдается

«К сожалению, снижения динамики распространения коронавируса не наблюдается», - сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, за 28 февраля в Псковской области отмечено 99 новых случаев коронавируса при 21 выздоровевшем. «На неделе проанализируем текущие показатели и степень соблюдения противовирусных мер в области. Затем соответствующим образом скорректируем действующие ограничения», - добавил глава региона.

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Всего в Псковской области проведено 279113 исследований на коронавирус (1126 за сутки). Подтверждено 32009 случаев (99), выздоровело 21086 человек (21). Скончались 168.