«Дневной дозор»: Заменила ли частная стоматология бесплатную государственную?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Заменила ли частная стоматология бесплатную государственную?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В советские годы стоматологическая помощь, как и большинство медицинских услуг, предоставлялась бесплатно в рамках государственной системы здравоохранения. Однако доступность и качество бесплатной стоматологии зависели от множества факторов. Из-за ограниченных ресурсов качество часто уступало доступности. В стоматологических клиниках не всегда присутствовало высокотехнологичное оборудование или качественные анестетики, ориентир был на массовость, а не на комфорт пациента. Нередко приоритет отдавался не лечению больного зуба, а его удалению с целью устранения проблемы. Но с 1990-х годов в России начали появляться частные клиники, медцентры и лаборатории, которые ориентировались на предоставление услуг высокого класса для тех, кто мог себе это позволить.

В период с 2005 по 2020 год число больничных организаций негосударственной формы значительно увеличилось. Сегодня практически в каждом районе города есть одна, а то и несколько частных стоматологических клиник. В стоимость услуги входит не только лечение, например, зубной боли, но и индивидуальный подход к пациенту, комфортные условия и сервис, гибкий график записи на прием. Но дорого – означает ли качественно? Спрос рождает предложение. Если растет потребность населения в качественных стоматологических услугах, это создает условия для увеличения числа частных клиник. Что в свою очередь может указывать на снижение спроса на бесплатную стоматологию. Но так ли это? Мы решили разобраться, действительно ли спрос на бесплатные стоматологические услуги за последние годы снизился? С чем это связано? Действительно ли псковичи чаще выбирают поход к платному стоматологу? Хватает ли в государственных бюджетных стоматологических учреждениях специалистов? Ответы на эти вопросы – в программе «Дневной дозор».

По словам заместителя главного врача Псковской стоматологической поликлиники Екатерины Горбачевой, небольшой дефицит специалистов в поликлинике наблюдается, однако летом в их коллективе ожидается пополнение штата молодыми специалистами-целевиками, которые эти свободные кресла и займут. Она рассказала, какие процедуры и услуги в стоматологической поликлинике (как платные, так и бесплатные) пользуются у псковичей повышенным спросом. А также поделилась мнением о том, почему же за последние годы среди жителей города больше популярны частные стоматологические клиники.

«Наиболее востребованные услуги на бесплатном приеме — лечение и удаление зубов. Многие пациенты обращаются с осложненным кариесом, нуждаются в эндодонтическом лечении и перепланировке зубов, вылеченных много лет назад. Наблюдается большой поток пациентов к хирургам — как с острой болью, так и на плановый прием. Спрос на бесплатное лечение кариеса также высок. Особенно велика очередь к ортопедам: желающих получить протезирование значительно больше, чем может обеспечить имеющийся штат — сейчас на целую ставку работают всего четыре специалиста. Некоторые пациенты специально встают в лист ожидания и выражают недовольство из‑за сложностей с записью. Для многих важна доступность услуг поблизости от дома — это может быть одной из причин, почему люди готовы платить за лечение в частных клиниках. Кроме того, ряд востребованных услуг не входит в программу государственных гарантий: депульпирование, подпротезирование и протезирование, ортодонтическое лечение на брекет‑системах, эстетическое лечение, реставрация и восстановление зубов на анкерных штифтах. Именно поэтому частные клиники пользуются устойчивым спросом у населения».

Главный врач стоматологии «Псковдент», врач-стоматолог-ортопед Абакар Султанматов убежден, что пациенты частных стоматологий выбирают платное лечение за психологический комфорт, уютную обстановку, внимательное отношение персонала, обезболивание без стресса и без коридоров с очередями. Также, помимо прочих преимуществ для пациента, он отметил прозрачность цен в коммерческих клиниках. По его наблюдениям, в государственных медучреждениях, если услуга платная, то цена, как правило, дробная. Например: пломба 2900, обезболивающий укол плюсом, консультация плюсом и так далее. Отметил он также и стаж специалистов, работающих в частных клиниках.

«Большая ли очередь по записи? В бюджетной стоматологии очередь существенно выше, чем в частной — из‑за бесплатных приемов по ОМС и талончикам. Поэтому на бесплатные приемы идет больше людей, чем на платные. В поликлинике ожидание может достигать месяца и более. В частных клиниках ситуация лучше, хотя это зависит от учреждения. Например, в Пскове ожидание записи к детскому стоматологу в частную клинику может составить два месяца — это говорит о нехватке специалистов в этой области. В нашей клинике запись к терапевтам ведется на 3–4 недели вперед. Врачи с большим опытом, прошедшие множество платных курсов и умеющие работать на различном оборудовании, обычно не соглашаются работать на бесплатных приемах, где время на лечение ограничено. При этом хирурги могут работать и в системе ОМС. Есть различия и в материалах. Бесплатные пломбы соответствуют базовым стандартам стоматологических ассоциаций, но не предполагают использования качественных композитных материалов со сроком службы 5–7 лет — это финансово нецелесообразно. В бесплатных клиниках применяют более простые композиты. Это можно сравнить с разницей между обычной машиной и Ferrari: оба варианта выполняют основную функцию, но уровень качества сильно различается. Отличия есть и в оборудовании. В бюджетных поликлиниках Псковской области, например, обычно нет дентального микроскопа — инструмента, который многократно повышает качество работы. Также отсутствуют современные методики, предотвращающие попадание слюны в рабочую зону (например, использование коффердама — технологии, известной еще с XIX века). Вместо этого до сих пор применяют ватные тампоны. Время приема тоже различается: на бесплатный прием по талончику отводится около 30 минут, а в частной клинике время может достигать двух часов — врач аккуратно устанавливает пломбу послойно, воссоздавая морфологию зуба. Наконец, есть значительная разница в сервисе. В частных клиниках минимизирован дискомфорт и исключено хамство со стороны персонала, что не всегда можно гарантировать в поликлинике».

В частных клиниках уровень оказания стоматологических услуг намного выше, чем в бюджетных стоматологиях, такого мнения придерживается депутат Псковского областного Собрания от «Яблока», экс-врач «скорой помощи» Артур Гайдук. Он объяснил, почему и сам, и члены его семьи, в случае необходимости, стараются прибегать к платным стоматологическим услугам. Однако, по мнению Артура Гайдука, заменить бесплатную государственную стоматологию коммерческие клиники в ближайшие годы не смогут.

«Стоматология всегда была в дефиците — так было и в советские времена. Если у человека не было острой боли и повода для обслуживания вне очереди, попасть к стоматологу было достаточно трудно. Сейчас, когда у людей появилась возможность превратить стоматологию в бизнес, они этим воспользовались — и бизнес успешно развивается. Современные материалы всегда доступны, нужно только заплатить. В результате появилось множество частных клиник, которые берут немалые деньги за пломбирование, а за такие услуги, как протезирование, — и вовсе внушительные суммы. Я считаю, что цены, например, на импланты завышены невероятно. Если оценить сложность процедур, то множество операций, которые проводят общие хирурги или врачи других специальностей, гораздо сложнее стоматологических — но оплачиваются они дешевле или вовсе не оплачиваются. То есть стоматологические услуги заметно опережают другие по стоимости. Пока у нас действует государственная гарантия медицинской помощи, государственная стоматология будет существовать. Насколько она будет эффективна — вопрос открытый. Но и сейчас, чтобы просто попасть к стоматологу, придется потратить немало времени: талон сразу не получишь, нужно приходить к поликлинике очень рано — и даже в этом случае нет гарантии, что удастся его взять. Несколько лет назад я был у стоматолога с мамой — она ветеран, пенсионер, у неё были определенные льготы. Но даже с учетом этого добраться до врача оказалось довольно тяжело».

Депутат Псковского областного Собрания от «Единой России», заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов поделился своим мнением о том, почему бюджетные стоматологические поликлиники и бесплатная медицина в целом менее привлекательная для многих псковичей.

«Почему за деньги? По разным причинам. Во‑первых, если говорить о детской стоматологии, то тут, наверное, по‑другому никак и не получается: государственных учреждений мало, по‑моему, есть только одна детская стоматологическая поликлиника — и в нее не попасть. Поэтому родители идут в частные клиники. Что касается стоматологии для взрослых, на мой взгляд, люди в большей степени выбирают платные услуги из‑за хорошего оборудования и опытных врачей. При этом врачи зачастую работают и в государственной, и в частной клиниках — или уходят из государственной в частную. Как правило, это уже опытные и грамотные специалисты. Мне кажется, что в итоге люди все‑таки идут за качественным обслуживанием. В обычной государственной поликлинике нередко можно увидеть ободранные стулья, наблюдается дефицит среднего медицинского персонала. Материалы, как правило, используются примерно одинаковые везде — хотя врачи, конечно, стараются найти и применить более качественные, когда есть возможность. Народ выбирает те места, где чисто и красиво, где к пациенту относятся уважительно, а не кричат: «Оденьте бахилы!». В частных клиниках, как правило, персонал относится к пациентам более ответственно и приветливо».

Молодая мама Елена Григорьева с детства боялась посещать государственные стоматологические клиники, однако после последнего посещения бесплатной стоматологии ее страхи начали сходить на нет. Несмотря на положительные эмоции от работы стоматолога, при записи на прием у Елены все же возникли те нюансы, из-за которых очень многие отдают предпочтение частным стоматологиям.

«Когда у меня случилась проблема, что нужно лечить зуб, я не могла позволить себе обратиться в платную клинику, потому что цены на самом деле были достаточно высокие для меня. Это поставило меня в тупик, ведь всё, что связано со стоматологией, с детства у меня вызывает жуткий страх. То есть просто так прийти в стоматологию, планово - я вообще не могу. Я была уверена, что в платной клинике мне уделят больше внимания, поддержат как-то морально, потому что время как будто больше выделяется, и атмосфера спокойнее для меня оказалась. И тогда я решила узнать у знакомых, кто лечил зубы у нас в бесплатной стоматологии. И на самом деле было очень много людей. И очевидно, наверное, потому что, как я сказала, цены достаточно высокие. И по их рекомендациям я выбрала одного из врачей, записалась на прием. Записывалась я через «Госуслуги». Когда я пришла, мои опасения начали постепенно исчезать. Врач оказалась очень внимательной, она успокоила меня, разговаривала со мной, работала аккуратно, без спешки. К моему удивлению, времени она затратила намного больше, чем идет сама процедура. У них выделяется запись на 15 минут, а я там была минут 40. Но тут же есть минус - ожидание приема. Мне пришлось тоже ждать примерно 40 минут. Но самое сложное – это запись через «Госуслуги». Именно попасть в бесплатную стоматологию. Нужно вставать очень рано, то есть окошки в 7 утра разбирают моментом. И в 7 утра ты уже должен быть наготове, чтобы разобрать эти свободные записи, чтобы успеть взять талон. Или постоянно отслеживать, появляются ли свободные места к нужному врачу».

Однажды руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов настолько сильно не хотел посещать стоматологический кабинет, что принял решение удалить зуб самостоятельно. И такое нежелание ходить к стоматологу возникает не у него одного. По оценке председателя реготделения «Партии пенсионеров», на сегодняшний день доступной стоматологии для пожилых и малоимущих людей и вовсе нет. По его мнению, настало время для того, чтобы этим вопросом озаботились и в Государственной Думе.

«Стоматология в нашей стране практически недоступна для пенсионеров и малоимущих. На прошлой неделе в муниципальной поликлинике я стал свидетелем того, как пожилая женщина размышляла, какой кредит взять, чтобы отремонтировать зубы. Проблема в том, что стоматология фактически выпала из полноценного медицинского страхования: базовой страховки по ОМС недостаточно для качественного лечения. Люди вынуждены самостоятельно собирать средства и решать стоматологические проблемы своими силами. В государственные клиники выстраиваются большие очереди — туда идут те, кто не может позволить себе услуги частных клиник. При этом коммерческих учреждений достаточно, но их услуги доступны лишь людям с достаточными финансовыми возможностями. Необходимо принять меры на государственном уровне — например, выделить целевое финансирование на протезирование и лечение зубов для социально незащищенных групп населения. По аналогии с «Пушкинской картой» для учащихся можно ввести ежемесячные выплаты для ветеранов — скажем, по 3 000 рублей в месяц, которые можно было бы использовать, в том числе, на стоматологическое лечение и лекарства. Других выходов я не вижу».

За последние 30 лет развитие бесплатной стоматологии не стояло на месте, сегодня в государственных клиниках применяются современные технологии и материалы, используются одноразовые инструменты, практикуются современные методы обезболивания, что делает посещение стоматолога более комфортным и безопасным для пациентов. Однако по итогу сегодняшней программы видно, что все же есть у бюджетных стоматологических клиник те болевые точки, на «лечение» которых потребуется еще какое-то время. Многие наши сегодняшние собеседники отмечали, что записаться на прием к бесплатному стоматологу практически нереально, персонал не всегда приветлив с пациентами, а прием по записи зачастую превращается в чуть живую очередь. Однако прозвучали сегодня и слова о том, что частные поликлиники вряд ли заменят государственные бюджетные, но самое главное, чтобы и качество оказываемых бесплатных услуг стоило того, чтобы проходить отнюдь не простую процедуру записи и длительное ожидание приема в многолюдном коридоре.

Александра Братчикова