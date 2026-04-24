ХК «Легион» отметил в победу в чемпионате Псковской области сдачей крови

Хоккейная команда «Легион» приняла участие в ежегодной акции по сдаче крови, приуроченной к Национальному дню донора. Чемпионы сдали кровь для нуждающихся, тем самым отметив недавнее закрытие сезона с золотыми медалями, сообщили на Станции переливания крови Псковской области.

«Уверен, что это станет доброй традицией для нашей команды», — резюмировал капитан команды Сергей Капитанов.

Команда «Легион» стала победителем чемпионата Псковской области по хоккею 19 апреля.

Напомним, участие в акции также приняли сотрудники завода из ЗАО «ЗЭТО» и «Велмаш-С».

Не остались в стороне и работники из ПАО «АВАР».