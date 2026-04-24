В псковской поликлинике спасли 4-месячного малыша благодаря снимку УЗИ

Четырехмесячного малыша спасли в Псковской детской городской поликлинике. В ходе проведения УЗИ у ребенка визуализировалось объемное образование забрюшинного пространства, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Мальчика привели в поликлинику на плановое УЗИ органов брюшной полости и почек. Отмечается, что повода для беспокойства не было: ребенок рос, развивался по возрасту, не предъявлял жалоб. Родители привели его на скрининг для контроля пиелоэктазии (расширения почечных лоханок).

В ходе исследования врач УЗИ обнаружил нечто, выходящее за рамки предполагаемого поиска — объемное образование забрюшинного пространства.

Благодаря настороженности специалиста и четкому взаимодействию с заведующим отделением ребенка незамедлительно направили в хирургическое отделение Детской областной клинической больницы. Там диагноз подтвердили повторным УЗИ и компьютерной томографией.

Маршрутизация сработала быстро: маленького пациента направили в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (федеральный центр), где там он прошел полное обследование и необходимое хирургическое лечение.

Сегодня с ребенком все в порядке. Он находится под диспансерным наблюдением педиатра, онколога и регулярно проходит все необходимые обследования.

В облздраве подчеркивают: этот случай — яркий пример того, почему так важно не пропускать плановые осмотры и скрининги на первом году жизни, доверять специалистам функциональной диагностики и иметь выстроенную систему маршрутизации от поликлиники до федерального центра.

