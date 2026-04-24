Работодателя оштрафовали в Порхове за незаконный найм иностранца продавцом

Судья Порховского районного суда рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Амирасланова, который незаконно привлек к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе рассмотрения дела установлено, что Амирасланов, являясь индивидуальным предпринимателем, в начале февраля незаконно привлек к трудовой деятельности в качестве продавца-консультанта гражданина Республики Азербайджан, имеющего патент для работы по профессии подсобный рабочий.

Оценив исследованные доказательства, судья признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Нарушение квалифицировано частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ.