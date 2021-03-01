Общество

«Экопром» объяснил правила вывоза строительных отходов

Строительные отходы не являются бытовыми, потому должны утилизироваться отдельно. Отходы этой категории не влезают в стандартный контейнер, не поддаются сжатию и транспортировке обычным мусоровозом. Кроме того, они, как правило, имеют большой вес и порой представляют опасность для здоровья человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

При расчистке подвалов дома 54-А по пр. Гагарина в городе Великие Луки сотрудники управляющей компании все строительные отходы из подвала вынесли на контейнерную площадку для ТКО. Среди вывезенных отходов - 16 старых оконных рам, доски, битый кирпич и прочий строительный мусор. Площадь его накопления составляла около 10-15 кв. м.

«Экопром» напоминает, что плата за вывоз крупногабаритных отходов включена в тарифы и нормативы регоператора по обращению с ТКО на территории региона, а строительные отходы не входят в эту категорию. Их вывоз производится по отдельному договору с регоператором и за дополнительную плату.

Заказ на вывоз строительного мусора в ООО «Экопром» можно оформить по телефону: 8 (8112) 201-921 (заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).