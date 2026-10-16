Лучших учителей школы №5 Пскова отметили наградами к 80-летию

16 октября отметили 80‑летний юбилей псковской школы №5 имени Героя России Марка Николаевича Евтюхина. В честь этойдаты директору школы вручили сертификат на приобретение предметов интерьера и мебели для школьных рекреаций. Об этом пишет временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов на платформе «Макс».

Фото: Станислав Стармолотов / «Макс»

«Наши дети и педагоги достойны учиться и работать в современных, светлых и комфортных условиях. Уверен, что выделенные средства помогут создать в школе пространство, достойное памяти Героя России Марка Евтюхина и будущих достижений наших ребят», - пишет Станислав Стармолотов.

По его словам, особая гордость этого дня — педагоги школы. За высокий профессионализм, преданность делу и многолетний труд лучшие учителя были отмечены заслуженными федеральными и региональными наградами.