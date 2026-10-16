Лучших учителей школы №5 Пскова отметили наградами к 80-летию

16 октября отметили 80‑летний юбилей псковской школы №5 имени Героя России Марка Николаевича Евтюхина. В честь этойдаты директору школы вручили сертификат на приобретение предметов интерьера и мебели для школьных рекреаций. Об этом пишет временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов на платформе «Макс».
Фото: Станислав Стармолотов / «Макс»
По его словам, особая гордость этого дня — педагоги школы. За высокий профессионализм, преданность делу и многолетний труд лучшие учителя были отмечены заслуженными федеральными и региональными наградами.