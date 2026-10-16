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Лучших учителей школы №5 Пскова отметили наградами к 80-летию

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16 октября отметили 80‑летний юбилей псковской школы №5 имени Героя России Марка Николаевича Евтюхина. В честь этойдаты директору школы вручили сертификат на приобретение предметов интерьера и мебели для школьных рекреаций. Об этом пишет временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов на платформе «Макс».

Фото: Станислав Стармолотов / «Макс»

«Наши дети и педагоги достойны учиться и работать в современных, светлых и комфортных условиях. Уверен, что выделенные средства помогут создать в школе пространство, достойное памяти Героя России Марка Евтюхина и будущих достижений наших ребят», - пишет Станислав Стармолотов.
 

По его словам, особая гордость этого дня — педагоги школы. За высокий профессионализм, преданность делу и многолетний труд лучшие учителя были отмечены заслуженными федеральными и региональными наградами.

«Благодарю весь коллектив школы №5 за сохранение традиций и ежедневный труд, в который вы вкладываете душу. 80 лет — серьёзная дата, но я убеждён, что главные победы и открытия школы ещё впереди», - поблагодарил Станислав Стармолотов.
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