Игорь Иванов: Благодаря работникам дорожного хозяйства регион получает новые возможности для развития

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областномсовете профсоюзов.

«Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём работников дорожного хозяйства! Ваш труд имеет огромное значение для развития Псковской области и всей страны. От качества дорог зависит безопасность движения, бесперебойная работа предприятий, доступность социальных объектов и комфорт повседневной жизни людей. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и преданности делу города и сёла становятся ближе, а регион получает новые возможности для развития», - поздравляет Игорь Иванов.

Особые слова благодарности председатель выражает ветеранам отрасли, заложившим прочную основу дорожного хозяйства, и всем, кто сегодня продолжает эту важную работу, нередко в непростых погодных условиях и с высокой нагрузкой.