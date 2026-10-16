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Игорь Иванов: Благодаря работникам дорожного хозяйства регион получает новые возможности для развития

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Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областномсовете профсоюзов.

«Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём работников дорожного хозяйства! Ваш труд имеет огромное значение для развития Псковской области и всей страны. От качества дорог зависит безопасность движения, бесперебойная работа предприятий, доступность социальных объектов и комфорт повседневной жизни людей. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и преданности делу города и сёла становятся ближе, а регион получает новые возможности для развития», - поздравляет Игорь Иванов.

Особые слова благодарности председатель выражает ветеранам отрасли, заложившим прочную основу дорожного хозяйства, и всем, кто сегодня продолжает эту важную работу, нередко в непростых погодных условиях и с высокой нагрузкой.

«Псковский областной совет профсоюзов высоко ценит ваш вклад в развитие региона, стремится защищать трудовые права работников, содействовать созданию достойных и безопасных условий труда. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, уважения коллег и близких, уверенности в завтрашнем дне! Пусть труд приносит удовлетворение, дороги служат долго, а каждый новый день открывает путь к успеху и новым достижениям!» - заключил Игорь Иванов.
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