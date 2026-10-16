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Полицейский рассказал псковским пенсионерам о схемах телефонных мошенников

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В Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова прошла традиционная встреча с пенсионерами, посвящённая профилактике дистанционного мошенничества. Специалист по борьбе с киберпреступлениями рассказал собравшимся о популярных мошеннических схемах, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД по Псковской области.

Фото: управление МВД по Псковской области

Полицейский рассказал об обмане на маркетплейсах, незаконном доступе к банковским картам и личным кабинетам пользователей на портале «Госуслуги», а также о способах обмана через социальные сети. 

 

Приглашённый спикер призвал пожилых людей быть предельно внимательными, не поддаваться на уловки мнимых сотрудников банков и незамедлительно сообщать о подобных случаях в полицию.

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