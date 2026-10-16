Под Кузнецким мостом прошёл субботник с командными состязаниями

В Пскове под Кузнецким мостом 16 октября состоялось общественное мероприятие — субботник, организованный Молодежным Центром. К участию приглашались все желающие: цель акции заключалась в благоустройстве одной из городских локаций, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Программа дня сочетала традиционную уборку территории с элементами командной активности. Ребята соревновались в том, кто соберет больше больше мусора.

Организаторы обеспечили участников питьевой водой; при этом рекомендовалось приносить с собой личные стаканы — это позволяло снизить использование одноразовой посуды. По завершении основных работ всех участников ждало угощение.

Для координации участия использовались две регистрационные формы: общая регистрация на субботник проводилась через платформу dobro.ru.

Мероприятие объединило неравнодушных горожан, позволив одновременно внести вклад в поддержание чистоты городской среды и провести время в неформальной коллективной обстановке.