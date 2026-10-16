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Псковская область вошла в топ-20 регионов по медиаактивности в сфере молодёжной политики

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Опубликован рейтинг медиаактивности ведомств, реализующих молодёжную политику в регионах России, по итогам III квартала 2026 года. Псковская область заняла 17-е место в общем зачёте, войдя в топ-20 субъектов страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Инфографика: министерство молодёжной политики Псковской области

Рейтинг учитывает ведение сообществ и каналов в популярных социальных сетях и мессенджерах, а также упоминаемость в средствах массовой информации. Отдельно оценивается активность работы в социальной сети «ВКонтакте».

По этому показателю Псковская область заняла 2-е место среди всех регионов России, уступив только Москве. Такой результат свидетельствует о системной и качественной работе с молодёжной аудиторией в цифровом пространстве.

Министерство молодёжной политики Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» активно публикуют новости о мероприятиях, проектах и инициативах и оперативно информируют молодёжь о возможностях для развития. Высокая позиция в рейтинге подтверждает востребованность такого формата работы.

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