 ПсковГУ приглашает создать свою «Живую сказку»

В рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки» Псковского государственного университета запускает конкурс рисунка и иллюстрации «Живая сказка». Приглашаются участники от 13 до 25 лет прочитать сказку, найти в ней близкую мысль или образ и воплотить идею на бумаге, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.
Фото: ПсковГУ
Как участвовать?
- Выберите сказку из рекомендованного списка — он представлен в положении о конкурсе.
- Создайте по мотивам сказки рисунок или иллюстрацию на бумаге формата А4 в любой технике.
- Оцифруйте работу: сделайте скан или качественное фото и пришлите на электронную почту: oirit@pskgu.ru.
Работы принимаются до 30 октября.
Для участия необходимо заполнить анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных.
Конкурс проводится в рамках проекта «В гостях у своих: Живые сказки» — одного из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте».