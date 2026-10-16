 ПсковГУ приглашает создать свою «Живую сказку»

В рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки» Псковского государственного университета запускает конкурс рисунка и иллюстрации «Живая сказка». Приглашаются участники от 13 до 25 лет прочитать сказку, найти в ней близкую мысль или образ и воплотить идею на бумаге, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: ПсковГУ

Как участвовать?

Выберите сказку из рекомендованного списка — он представлен в положении о конкурсе. Создайте по мотивам сказки рисунок или иллюстрацию на бумаге формата А4 в любой технике. Оцифруйте работу: сделайте скан или качественное фото и пришлите на электронную почту: oirit@pskgu.ru.

Работы принимаются до 30 октября.

Для участия необходимо заполнить анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных.

«Пусть ваша "Живая сказка" станет частью большого творческого проекта "вМесте". Лучшие работы увидят сотни людей: в электронном сборнике сказок и на подарочных открытках для детей с нарушениями зрения», - рассказали в ПсковГУ.

Конкурс проводится в рамках проекта «В гостях у своих: Живые сказки» — одного из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте».