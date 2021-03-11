Общество

Сергей Корсаков решил покинуть Общественную палату Псковской области

Председатель Ассоциации управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунальной сферы Псковской области Сергей Корсаков решил покинуть Общественную палату Псковской области. «Я подал заявление на имя председателя», - сообщил он в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

О своем решении Сергей Корсаков уведомил в письменном виде по рассылке членов Общественной палаты. Решение он объяснил отношением руководителя палаты Анатолия Мультаха к проблеме качества воды в Пскове из подземного водозабора.

Год назад Сергей Корсаков подал аналитическую записку о проблемах и причинах возникновения этой проблемы на имя заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. Состав воды из подземного водозабора имеет жесткость в два раза выше, чем из реки Великой, щелочность в 10 раз выше. Качество питьевой воды соответствует ГОСТу, но она пагубно воздействует на объекты инженерной инфраструктуры тепловых сетей и домов с индивидуальными тепловыми пунктами, пояснил собеседник ПЛН.

Сергей Корсаков отметил, что в опыт его трудовой деятельности входили вопросы водоподготовки реактора на подводной лодке, поэтому он реально понимает эту проблему и ее опасность. Для ее решения требуется установка станции глубокой очистки и смягчения воды на подземном водозаборе.

Как член Общественной палаты он просил вынести обсуждение вопроса на внеочередное заседание. По словам Сергея Корсакова, председатель Общественной палаты региона посчитал необходимым провести рабочую встречу по этому вопросу, а потом и вовсе снял вопрос с повестки под предлогом доработки.

«Я посчитал, что не могу дальше находиться в этом декларативном органе», - заявил Сергей Корсаков. - Вопрос требует проработки - это стандартный подход чиновника. Я готов был решать проблему, которую господин Мультах положил под сукно. Я не готов с ним работать. Мы пытаемся решать серьезные проблемы, они требуют серьезного подхода, но не такого, как продемонстрировал этот председатель, я с ним в палате находиться не могу».

По словам Сергея Корсакова, у председателя не было оснований лишать членов Общественной палаты столь значимой информации.