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Общество

Марина Борисенкова упрекнула бизнес в создании псевдодоступной среды

19.03.2021 16:20|ПсковКомментариев: 0

Ситуация с доступностью коммерческих учреждений Псковской области для людей-инвалидов хуже, чем с доступностью социальных бюджетных учреждений, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

«Очень часто руководители коммерческих организаций делают доступность для видимости, потому что она требуется по закону, причем, делают как-нибудь — лишь бы отстали», - считает гость студии.

Но такой подход, по ее мнению, неверен, потому что воспользоваться такой «доступной средой» невозможно. «Очень заметен такой подход по аптекам с пандусами-горками, на которых можно получить травму», - констатировала Марина Борисенкова. Есть и объекты, где пандусы оборудованы, а внутрь не въехать, например, из-за узких дверных проемов. «Это псевдодоступность, которая чаще встречается в жилищном строительстве», - заметила она.

Кроме того, Марина Борисенкова рассказала о проблемах с конструктивным взаимодействием с торговыми сетями по вопросам создания доступной среды: «Есть сетевые магазины, которые плохо реагируют — обещают, но ничего не делают».

Теги: #бизнес #доступная среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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