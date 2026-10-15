Начался очередной суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

В Псковском городском суде стартовало очередное заседание по делу бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня суд планирует завершить судебное следствие и выслушать стороны в прениях.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.