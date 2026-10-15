Псковский суд обязал организатора концерта «Нэнси» вернуть деньги за билеты

Псковский городской суд удовлетворил иск в интересах 23 поклонников группы «Нэнси», которые не дождались возврата денег за билеты на несостоявшийся концерт. С организатора взыскали стоимость билетов, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Концерт «Ментоловое настроение» должен был состояться 6 июня 2026 года в Норильске Красноярского края. Организатором мероприятия и продавцом билетов выступило ООО «Планета-МГК», зарегистрированное в Пскове.

На официальном сайте организатора сообщалось, что деньги за билеты вернут автоматически до 25 июня 2026 года. Однако средства покупателям так и не поступили.

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе обратилось в суд в интересах 23 граждан. Истцы потребовали расторгнуть договоры оказания услуг и взыскать уплаченные деньги, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд установил, что услуга не была оказана, а деньги в установленный срок не вернули. Организатор также не представил доказательств того, что не смог исполнить обязательства по независящим от него причинам.

В результате суд удовлетворил заявленные требования. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, концерт группы «Нэнси» в Пскове перенесли на 16 октября 2027 года.