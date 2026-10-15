В Пскове обсудили доступность образования, спорта и туризма для людей с инвалидностью

Круглый стол «Правовые аспекты обеспечения равных возможностей для людей с инвалидностью: анализ законодательства и практики его применения» прошел в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Александра Бологова сегодня, 15 октября, передается корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, образования, туризма и спорта. Участники рассмотрели действующие правовые механизмы защиты прав людей с инвалидностью и обсудили вопросы создания доступной среды в Псковской области.

Участников встречи поприветствовала директор обособленного структурного подразделения «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Александра Бологова» Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Екатерина Ануфриева.

Заместитель начальника отдела культурной политики Министерства культуры Псковской области Денис Зиязов зачитал обращение министра культуры региона Илианны Петровой. В нем отмечалось, что участие представителей органов власти, профильных и коммерческих организаций, учреждений культуры, образования и спорта позволяет не только анализировать применение законодательства, но и вырабатывать конкретные меры по созданию доступной среды.

«Предстоящее обсуждение имеет не только нормативно-правовое, но прежде всего и человеческое измерение. За каждым пунктом реальные потребности и жизненные ситуации, и наша задача сделать так, чтобы право на равные возможности было не просто закреплено в документах, но и реально отражалось в современной практике», — говорилось в обращении.

Денис Зиязов также выразил надежду, что инициативы участников, требующие содействия регионального министерства культуры, получат поддержку и будут реализованы. Он подчеркнул важность создания комфортных условий для людей с инвалидностью.

Заместитель начальника отдела по делам инвалидов министерства социальной защиты Псковской области Надежда Семёнова рассказала о реализации в регионе государственной программы «Доступная среда». По её словам, программа направлена на создание безбарьерных условий для посещения социально значимых объектов и совершенствование системы комплексной реабилитации.

Отдельное внимание Надежда Семёнова уделила взаимодействию региональных властей с муниципалитетами. В частности, речь шла о предоставлении субсидий на создание доступной среды в жилом фонде и социальных учреждениях, а также на адаптацию пешеходных зон и остановочных пунктов.

Программу круглого стола открыла главный библиотекарь сектора методико-аналитической работы тифлоинформационного отдела библиотеки имени Александра Бологова Анна Жиляева. Она представила обзор законодательства в сфере защиты прав людей с инвалидностью.

Затем Эдуард Малин, заместитель председателя Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов и директор АНО РЭЦ «Доступная среда», рассказал о мониторинге паспортизации объектов. Сергей Кательницкий, председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих, выступил с докладом о субтитрировании и поддержке глухих людей в Пскове.

Отдельный блок программы посвятили равному доступу к образованию и спорту. Заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев рассмотрел правовые требования и инфраструктурные решения, необходимые для обеспечения доступности образования для детей и взрослых с инвалидностью.

Консультант отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Мария Николаева затронула вопросы доступности спортивных объектов, обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и трудоустройства молодых людей с инвалидностью в возрасте до 35 лет в муниципальных учреждениях города.

Начальник отдела по контролю и надзору за соблюдением обязательных требований в сфере туристской индустрии Министерства туризма Псковской области Наталья Горлач рассказала о доступности туристических объектов, мерах государственной поддержки и новых требованиях в этой сфере.

Опыт адаптации национального туристического маршрута «Александр Невский — имя России» для людей с ограниченными возможностями здоровья представила председатель Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко. Также вопросы социокультурной реабилитации в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации человека с инвалидностью рассмотрела Екатерина Ануфриева.

Завершила программу заведующая сектором методико-аналитической работы тифлоинформационного отдела библиотеки Татьяна Пашкевич, которая представила результаты мониторинга доступности муниципальных библиотек за 2025 год.