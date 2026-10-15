Последнее слово экс-ректора ПсковГУ Ильиной прозвучит в суде 26 октября

Судебное заседание по делу экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной перенесли на 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

В минувшем заседании участники заслушали прения стороны защиты, по итогам которых судья приняла решение перенести заседание на 26 октября.

На нем планируется выступление Натальи Ильиной с последним словом перед вынесением приговора.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.