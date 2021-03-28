Общество

Выплаты псковичам по временной нетрудоспособности в 2020 году составили 1,4 млрд рублей

Основной частью расходов регионального бюджета за прошедший год стали выплаты по временной нетрудоспособности работающим гражданам. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда социального страхования РФ, 1,4 миллиарда рублей региональное отделение направило на выплаты по временной нетрудоспособности в 2020 году.

Это позволило оплатить более 170 тысяч пособий. В их числе 26 265 пособий при карантине в связи с новой коронавирусной инфекцией на сумму более 208 миллионов рублей. На выплаты гражданам старше 65 лет было выделено 152 миллиона рублей. Все выплаты региональным отделением произведены в максимально короткие сроки: как правило, в течение 3-5 дней с момента получения сведений от работодателей.

Расходы регионального отделения в связи с материнством в 2020 году составили 226 миллионов рублей, что оплатило 2 287 пособий по беременности и родам. Кроме того, фонд социального страхования выдал 2 589 пособий при рождении ребенка на 46 миллионов рублей и 39 998 пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет на 327 миллионов рублей. За счет средств обязательного социального страхования назначено и выплачено 1950 единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. На эти цели направлено более миллиона рублей.

«Все расходы на выплату обеспечения работающим гражданам в 2020 году осуществлялись в условиях действующего на территории области пилотного проекта "Прямые выплаты". С 1 января 2019 года не работодатели, а территориальное отделение Фонда напрямую осуществляет страховые выплаты застрахованным лицам», - напомнили в пресс-службе фонда.

По словам управляющего региональным отделением Владимира Гоголева, реализация проекта «Прямые выплаты» позволила гражданам получать полагающиеся им по закону пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя, работодателям - не изымать из оборота денежные средства на выплату пособий по социальному страхованию, что повысило их финансовую устойчивость. Также значительно упростилась процедура подготовки отчетности, ежеквартально представляемой работодателями в контролирующие органы, а сама система расходования средств социального страхования стала более прозрачной.

Также, в целях оказания государственной социальной поддержки в 2020 году территориальное отделение Фонда в соответствии с постановлением правительства РФ от 18.11.2020 № 1859 года производило специальные социальные выплаты работникам социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Так, за период с 16 ноября по 31 декабря 2020 года на эти цели направлено более 10 миллионов рублей.

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.10.2020 года № 1762 территориальным отделением Фонда осуществлялась специальная социальная выплата медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. За период с 1 ноября по 31 декабря указанной категории медицинских работников выплачено порядка 182 миллионов рублей.