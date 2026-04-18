В аэропорту Пскова сняли временные ограничения для воздушных судов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту города Пскова, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Пскова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.

Всего в течение прошедшей ночи с 17 апреля на 18 апреля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.