Общество

Жить экологично: многоразовый стаканчик для кофе

Псковская Лента Новостей и псковский завод «Титан-Полимер» представляют новый совместный проект «Жить экологично!». В его рамках мы расскажем, как с помощью полезных и доступных каждому привычек сократить негативное влияние на окружающий мир. При этом такие лайфхаки могут сделать жизнь еще и гораздо комфортнее и выгоднее.

Все большое начинается с малого, и даже повседневные мелочи могут перевернуть нашу жизнь.

Одна из полезных экопривычек - отказаться от использования одноразовых стаканчиков при покупке кофе на вынос. Кофе по дороге на работу или учебу - для многих это обязательный ежедневный ритуал. Правда, к сожалению, совсем не экологичный - стаканчики для кофе не подлежат переработке. К тому же их делают зачастую не из вторсырья, а из первичной целлюлозы, а значит, ради их создания вырубают деревья.



Прекрасная альтернатива - многоразовый стаканчик со специальной отметкой о возможности полной переработки.

Большинство кофеен без проблем обслуживают посетителей со своей тарой, да и выбор многоразовых стаканчиков сегодня достаточно велик - можно подобрать кружку самого разного дизайна на любой вкус.



Конечно, отказ или минимальное использование стаканчиков для кофе с собой — капля в море в масштабах планеты, но это большой осознанный шаг для каждого, ведь, повторимся, все начинается с малого.