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Размер маткапитала увеличится 1 февраля 2027 по фактической инфляции

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Индексация материнского капитала состоится 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

На сегодняшний день размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс., а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.

«Все пособия, которые выплачиваются различным льготным категориям, и материнский капитал — он также будет проиндексирован с 1 февраля. Почему с 1 февраля? Потому что в течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции [за прошедший год]. То есть, проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции», — пояснил он.

Ярослав Нилов отметил, что точный размер маткапитала в 2027 году пока назвать сложно. По его словам, осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан исходя из прогнозного уровня.

 «Заложен может быть один уровень, а фактическая инфляция может быть другой. Почему и не с 1 января, а с 1 февраля происходит индексация всех выплат, всех пособий и размера материнского капитала», — заключил спикер.

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