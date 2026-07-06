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Врач рассказал, как уберечься от ротавируса на курорте

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Соблюдение правил личной гигиены и отказ от покупки продуктов у непроверенных продавцов снизят риск заразиться ротавирусом на курорте, рассказал главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

«Следует соблюдать правила личной гигиены, избегать заглатывания воды в море или бассейне, не покупать еду у непроверенных продавцов», - сказал врач.

По его словам, на процесс распространения ротавируса на курортах влияют разные факторы, в том числе антисанитария в отеле и некачественные продукты питания.

«Риск заражения повышает также массовое скопление людей. Столпотворения отдыхающих, особенно в летний сезон, увеличивают вероятность контакта с инфицированными людьми и передачи вируса через общие предметы, воду, пищу», - добавил Булатов.

Он отметил, что еще одним фактором, повышающим риск заражения, является жара, пишет РИА Новости.

«В жаркую погоду условия для распространения ротавируса могут быть более благоприятными», - пояснил врач.

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