Начальник псковской полиции награжден благодарностью уполномоченного по правам человека

За большой личный вклад в обеспечение прав и свобод граждан, добросовестное отношение к службе и проявленный профессионализм при исполнении служебных полномочий, а также эффективное взаимодействие с государственным институтом правозащиты Дмитрий Шахов вручил благодарность уполномоченного по правам человека в Псковской области начальнику управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области Алексею Овсянникову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фото: Уполномоченный по правам человека Псковской области

Как подчеркнул при награждении псковский омбудсмен, особое внимание в ежегодных докладах о соблюдении прав в Псковской области уделяется мониторингу состояния преступности и анализу ежегодной динамики преступлений, совершаемых в нашем регионе. Это обусловлено тем, что преступления посягают на систему фундаментальных прав и свобод человека и гражданина и негативным образом сказываются на их соблюдении.

Как отметил региональный омбудсмен, за последние три года наметилась положительная тенденция в регионе, связанная с уменьшением числа зарегистрированных преступлений, повышением раскрываемости преступлений и взыскания ущерба, нанесённого преступными деяниями гражданам, а снижением числа обращений к региональному уполномоченному по правам человека обращений о нарушении сотрудниками полиции прав и свобод граждан. Так, по итогам 2025 в области значительно, почти на 21,7%, меньше, чем в 2024 году. Показатель общей раскрываемости преступлений в 2025 году выше уровня прошлого года на 5,9%. Раскрываемость преступлений по тяжким и особо тяжким составам преступлений возросла на 4,8%. Эти показатели уже два года лучше среднероссийских показателей, а также по СЗФО.

Регулярные проверки состояния изоляторов временного содержания органов полиции, а также соблюдения находящихся в них прав и свобод граждан соответствуют как российским, так и международным стандартам. Число обращений от граждан к уполномоченному по правам человека в Псковской области на действия органов полиции ежегодно снижается. В 2025 году число поступивших обращений было на 30% меньше, чем в 2024 году. Все обращения, где региональным омбудсменом выявляются нарушения прав граждан, руководством УМВД по Псковской области оперативно принимаются адекватные меры реагирования, в том числе привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Напомним, ранее начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провели рабочую встречу, на которой участники рассмотрели итоги ежегодного доклада регионального омбудсмена за 2025 год о соблюдении прав и свобод граждан в региона.