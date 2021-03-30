Общество

Псковичей приглашают на эногастрономический ужин

Ресторан «Инжир» в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове приглашает на эногастрономический ужин «Рашн Юг» 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.

«Подарите себе вкусный эногастрономический вечер в ресторане "Инжир" в сопровождении южных напитков и в сочетании специально подобранных блюд от шеф-повара!» - отметили в ТРК.

Меню:

1 курс - креветки тигровые с соусом «Васаби» и креветочными чипсами;

2 курс - карельский лосось, картофельное пюре и васаби, с икрой и айсбергом-гриль;

3 курс - дуэт из утки (утиная грудка, карамелизированная в меде и кориандре, спринг-ролл из утиной грудки с кус-кусом и сухофруктами, фундук, сельдерей и карамелизированная морковь);

4 курс - галантин из свинины с грибами, фисташками, перечным соусом и картофелем;

5 курс - шоколадный тарт и свежий кокос.

Также на столе: вода с лимоном и мятой, лепешка из тандыра и домашний черный хлеб.

«Количество мест ограничено! В наличии осталось несколько мест», - отметили в «Инжире». Подробности можно получить по телефону +7 (911) 897-46-19.