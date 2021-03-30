Псковичей приглашают на эногастрономический ужин

Ресторан «Инжир» в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове приглашает на эногастрономический ужин «Рашн Юг» 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.
«Подарите себе вкусный эногастрономический вечер в ресторане "Инжир" в сопровождении южных напитков и в сочетании специально подобранных блюд от шеф-повара!» - отметили в ТРК.
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Также на столе: вода с лимоном и мятой, лепешка из тандыра и домашний черный хлеб.
«Количество мест ограничено! В наличии осталось несколько мест», - отметили в «Инжире». Подробности можно получить по телефону +7 (911) 897-46-19.