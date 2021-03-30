Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Сделано в Моглино
ЖКХ : вопросы и ответы
Международная акция 29 апреля
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 30.03.2021 21:571 Запись в первый класс по новым правилам начнется в Псковской области 1 апреля 31.03.2021 15:530 Эксперт о вывесках в Пскове: Город превратился в «лоскутное одеяло» 31.03.2021 15:460 ПЛН-ТВ: Псковичи об участии в акции «Чистый Псков» 31.03.2021 15:440 Представлен эскизный проект реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» 31.03.2021 15:320 Вывески в исторической части Пскова должны привести в порядок до 3 июня 31.03.2021 15:120 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о дизайн-коде города Пскова
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:553 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 30.03.2021 13:308 В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье 28.03.2021 14:200 В Островском районе двое детей на мопеде врезались в автомобиль и погибли 29.03.2021 12:440 По факту резонансного ДТП в Островском районе возбудили уголовное дело 30.03.2021 08:543 Интерактив: Бардак в почтовом отделении на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Представлен эскизный проект реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь»

31.03.2021 15:44|ПсковКомментариев: 0

Совещание по вопросу реконструкции здания на площади Ленина в Пскове для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева провел губернатор Михаил Ведерников в среду, 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. Напомним, из резервного фонда президента России выделены средства на разработку проектно-сметной документации и работы по реконструкции здания на площади Ленина, 3.

Глава региона напомнил, что по вопросу использования и дальнейшей судьбы здания, где ранее располагался кинотеатр «Октябрь», много было разговоров. «Жизнь все расставила по своим местам. Принято решение на федеральном уровне. Выделены средства на полную реконструкцию. Состоялся конкурс, определен подрядчик, который должен полностью разработать и представить проект, провести работы», - заметил Михаил Ведерников. Он отметил, что в здании планируется не только разместить историко-краеведческую библиотеку им И. И. Василева, но и ряд общественных, выставочных пространств, туристический центр.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проинформировал, что контракт с подрядной организацией подписан в конце прошлого года. Проект должен быть реализован до конца 2022 года. В этом году планируется подготовить проект и провести 30% строительных работ. В настоящее время, по его словам, уже ведутся проектные работы, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-археологические, гидрометеорологические изыскания. «Внешний облик здания представлен на согласование общественности. Никаких проблем, чтобы вести проектирование, сейчас нет», - сказал Александр Братчиков.

В свою очередь представитель подрядной организации «Строительная компания "Развитие"» Богдан Васильев ознакомил собравшихся с некоторыми проектировочными решениями. Он обратил внимание, что к работе над проектом привлечены дизайнеры и архитекторы, которые специализируются на создании крупнейших модельных библиотек. Богдан Васильев отметил, что особое внимание будет уделено усилению фундамента, стен, будет заменена кровля.

Говоря об эскизном проекте, подрядчик проинформировал, что во внешнем облике планируется использовать витражное остекление, и это позволит увеличить внутреннее пространство, открыть посетителям обзор на Псковский кремль. Подрядчик представил планы и по функциональному зонированию, наполнению внутренних помещений. Помимо читальных залов, отделов библиотеки там может разместиться кинозал, студия звукозаписи и различные мультимедийные пространства.

Михаил Ведерников положительно оценил представленные проектные решения. Первому заместителю губернатора Вере Емельяновой он поручил организовать взаимодействие подрядчика с разработчиками парка «Россия — моя история», чтобы более полно и грамотно продумать организацию и наполнение внутреннего пространства, учитывая специфику региона. Глава региона также предложил дополнительно подумать над цветами фасада здания. Он обратил внимание, что главная доминанта этой части города — Кром, и внешний облик здания должен выглядеть гармонично на фоне ансамбля Псковского кремля.

«Сейчас затруднений движения по „дорожной карте“ нет. Проектирование не мешает нам начать работы по усилению фундамента, комплекс противоаварийных работ», - заметил Богдан Васильев.

Губернатор поддержал решение подрядчика начать возможные подготовительные работы, используя благоприятный строительный сезон. «Важно, чтобы ваш ответственный подход сохранился до момента сдачи объекта. Для города — это знаковый объект, который важно привести в порядок», — подчеркнул глава региона и пообещал вести контроль за реализацией проекта, в том числе и в соблюдении сроков и качества работ. Всех, кто задействован в реконструкции здания, он призвал не замалчивать возможные сложности, вовремя о них информировать, чтобы все вопросы можно было решить в спокойном ритме.

Теги: #библиотека #кинотеатр Октябрь #реконструкция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы запрет продажи алкоголя покупателям с детьми?
В опросе приняло участие 156 человек
Сюжет: Судьба кинотеатра «Октябрь» в Пскове Представлен эскизный проект реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» В Пскове снова ищут подрядчика для реконструкции кинотеатра «Октябрь» за 321 млн рублей Александр Братчиков рассказал, почему в «Октябре» больше не будет кинотеатра Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» планируется провести до середины 2022 года В Сети появилась петиция с призывом снести кинотеатр «Октябрь» в Пскове «Акценты» Донецкого: Партии «на низком старте», реинкарнация «Октября» и новая книга политтехнолога Романова Укрепление фундамента кинотеатра «Октябрь» не может обойтись без археологов …и вечный «Октябрь» впереди? «Дневной дозор»: Судьба кинотеатра «Октябрь» Инвесторы не отказываются от создания молодежного лофта в Пскове Стали известны подобности о будущем здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове Кинотеатр «Октябрь» не должен превращаться в местечковую историю - Дмитрий Месхиев В здании кинотеатра «Октябрь» откроется самая современная библиотека в Пскове Кинотеатр «Октябрь» в Пскове будет передан в муниципальную собственность
31.03.2021, 16:040 Бизнесменов в Пскове ждут крупные штрафы за ненадлежащие вывески 31.03.2021, 16:020 Псковичи завоевали 12 медалей на чемпионате России по зимнему плаванию 31.03.2021, 16:010 Игорь Сопов: Участие россиян в голосовании должно оставаться правом, а не обязанностью 31.03.2021, 15:570 Межрайонные штрафстоянки могут появиться в Псковской области
31.03.2021, 15:530 Эксперт о вывесках в Пскове: Город превратился в «лоскутное одеяло» 31.03.2021, 15:460 ПЛН-ТВ: Псковичи об участии в акции «Чистый Псков» 31.03.2021, 15:440 Представлен эскизный проект реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» 31.03.2021, 15:320 Вывески в исторической части Пскова должны привести в порядок до 3 июня
31.03.2021, 15:260 Соревнования в формате гимнастрады впервые пройдут в Псковской области 31.03.2021, 15:190 Путин пообещал поддержать бизнес, который трудоустроит потерявших работу 31.03.2021, 15:140 Псковский драмтеатр информирует зрителей о замене спектакля 2 апреля 31.03.2021, 15:120 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о дизайн-коде города Пскова
31.03.2021, 15:050 «Подстрочник» с Игорем Соповым. ВИДЕО 31.03.2021, 15:020 В налоговой службе рассказали о новых требованиях по заполнению декларации НДС 31.03.2021, 14:570 Завершена промежуточная проверка завода «Титан-Полимер» 31.03.2021, 14:470 Псковский суд отказал в оплате лечения пострадавшей в ДТП коровы
31.03.2021, 14:340 Арбитражный суд подтвердил наличие сговора при поставке ФАПов в Псковскую область 31.03.2021, 14:340 Лев Шлосберг об участии в парламентских выборах: Рассматриваю выдвижение в округе в Москве 31.03.2021, 14:201 Вузофобия 31.03.2021, 14:170 До +19 градусов потеплеет в Псковской области в апреле
31.03.2021, 14:112 Игорь Сопов прогнозирует сентябрьские выборы без скандалов и расследований 31.03.2021, 13:571 Александр Борский: Псковское отделение «Новых людей» - это инициативная молодежь с горящими глазами 31.03.2021, 13:481 В Псковской области разработали механизм борьбы с лжезаказными перевозками 31.03.2021, 13:420 Гдовича отправили в колонию за угон и поножовщину
31.03.2021, 13:400 Экологист призвала псковичей закрывать воду во время чистки зубов 31.03.2021, 13:370 Фотофакт: «Псковские тепловые сети» показали разобранный котел 31.03.2021, 13:240 Поступили первые заявки на ралли «Голубые озера-2021» 31.03.2021, 13:150 Депутаты Госдумы отчитались о доходах за прошлый год
31.03.2021, 13:070 Губернатор о ДТП под Островом: Мы должны сделать все, чтобы такие трагедии не повторялись 31.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Соповым 31.03.2021, 13:012 Интерактив: Прививка от коронавируса заняла у псковича несколько часов 31.03.2021, 12:580 Псковские курсанты провели юридические консультации для осужденных
31.03.2021, 12:490 «Титан-Полимер» в лицах: инженер-электрик Павел Иванов 31.03.2021, 12:310 Открылась вакансия председателя Невельского районного суда 31.03.2021, 12:222 Пскович может на 6 лет лишиться свободы за незаконный оборот алкоголя 31.03.2021, 12:160 В России расширили возможности получения максимальных пособий по безработице
31.03.2021, 12:010 ПсковГУ открывает представительства в других регионах 31.03.2021, 11:480 «Подстрочник»: Как будет проходить избирательная кампания-2021 в Псковской области? 31.03.2021, 11:340 Псковичам предлагают заплатить налоги без негативных последствий 31.03.2021, 11:280 Совфед одобрил закон о президентских сроках
31.03.2021, 11:260 «Невероятный красавец»: телеведущий Борис Корчевников посетил Псков 31.03.2021, 11:221 Облздрав развеял слухи о закрытии детского отделения больницы в Невеле 31.03.2021, 11:165 Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин 31.03.2021, 11:146 Пять случаев пополнили статистику смертности от коронавируса в Псковской области
31.03.2021, 11:070 «Гайд-парк»: О новых проектах «Новых людей» 31.03.2021, 11:040 Порховское предприятие установило оклад ниже МРОТ 31.03.2021, 10:510 Таможня: Резко увеличилось количество автомобилей, следующих через ППУ «Невельский» 31.03.2021, 10:490 Жительница Дедовичского района помогла полиции остановить нетрезвого водителя
31.03.2021, 10:460 Водитель «Мицубиси» не уступил дорогу колонне военных машин в Пскове 31.03.2021, 10:442 Пскович требует уничтожить «воронье царство» в Детском парке 31.03.2021, 10:322 Александр Братчиков оценил качество ремонта дороги на Аллейной в Пскове 31.03.2021, 10:251 Псковичка украла спиртные напитки из магазина на Октябрьском проспекте
31.03.2021, 10:191 Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных 31.03.2021, 10:160 Псковские спасатели освободили застрявшую между стеной и стояком отопления девочку 31.03.2021, 10:080 Недостатки ремонта улицы Школьной в Пскове устранят в мае 31.03.2021, 10:040 Александр Котов примет участие в праймериз по отбору кандидатов в депутаты областного Собрания
31.03.2021, 10:010 Прокуратура добилась установки нового ограждения на территории ППК 31.03.2021, 10:000 «Совершенная простота»: как псковский крестьянин стал святым 31.03.2021, 09:550 На двух улицах Пскова с 31 марта временно ограничено дорожное движение 31.03.2021, 09:540 «Экосреда»: Как начать жить экологично?
31.03.2021, 09:540 Два автомобиля столкнулись на улице Труда в Пскове 31.03.2021, 09:500 Безработный житель Палкинского района украл у пенсионера велосипед 31.03.2021, 09:450 Весенняя очистка дорог, тротуаров и остановок проводится в Пскове 31.03.2021, 09:400 Досрочное голосование по выборам главы началось в Порховском районе
31.03.2021, 09:362 Продолжается показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (4-6 серии) 31.03.2021, 09:260 Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания 31.03.2021, 09:203 Роспотребнадзор не исключил роста заболеваемости COVID-19 осенью 31.03.2021, 09:126 Предпринимателей и НКО приглашают разместить интерактивные зоны на фестивале «Добрый рок» в Пскове
31.03.2021, 09:010 Писательница из Петербурга рассказала псковичам о пользе бабушкиных очков 31.03.2021, 08:520 68% россиян не хотят возвращаться в офис после дистанционной работы 31.03.2021, 08:430 Винтовку, спрятанную в чехле от гитары, обнаружили псковские пограничники 31.03.2021, 08:293 За 30 марта в Псковской области выявлено 77 новых случаев коронавируса
31.03.2021, 08:231 Подразделения ВДВ захватили аэродром условного противника в Псковской области 31.03.2021, 08:120 Депутаты подготовили вопросы к правительству об уровне жизни граждан 31.03.2021, 08:000 Несколько домов отключат от теплоснабжения в Пскове 31.03.2021, 07:514 Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.