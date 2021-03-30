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Представлен эскизный проект реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь»

Совещание по вопросу реконструкции здания на площади Ленина в Пскове для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева провел губернатор Михаил Ведерников в среду, 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. Напомним, из резервного фонда президента России выделены средства на разработку проектно-сметной документации и работы по реконструкции здания на площади Ленина, 3.

Глава региона напомнил, что по вопросу использования и дальнейшей судьбы здания, где ранее располагался кинотеатр «Октябрь», много было разговоров. «Жизнь все расставила по своим местам. Принято решение на федеральном уровне. Выделены средства на полную реконструкцию. Состоялся конкурс, определен подрядчик, который должен полностью разработать и представить проект, провести работы», - заметил Михаил Ведерников. Он отметил, что в здании планируется не только разместить историко-краеведческую библиотеку им И. И. Василева, но и ряд общественных, выставочных пространств, туристический центр.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проинформировал, что контракт с подрядной организацией подписан в конце прошлого года. Проект должен быть реализован до конца 2022 года. В этом году планируется подготовить проект и провести 30% строительных работ. В настоящее время, по его словам, уже ведутся проектные работы, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-археологические, гидрометеорологические изыскания. «Внешний облик здания представлен на согласование общественности. Никаких проблем, чтобы вести проектирование, сейчас нет», - сказал Александр Братчиков.

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В свою очередь представитель подрядной организации «Строительная компания "Развитие"» Богдан Васильев ознакомил собравшихся с некоторыми проектировочными решениями. Он обратил внимание, что к работе над проектом привлечены дизайнеры и архитекторы, которые специализируются на создании крупнейших модельных библиотек. Богдан Васильев отметил, что особое внимание будет уделено усилению фундамента, стен, будет заменена кровля.

Говоря об эскизном проекте, подрядчик проинформировал, что во внешнем облике планируется использовать витражное остекление, и это позволит увеличить внутреннее пространство, открыть посетителям обзор на Псковский кремль. Подрядчик представил планы и по функциональному зонированию, наполнению внутренних помещений. Помимо читальных залов, отделов библиотеки там может разместиться кинозал, студия звукозаписи и различные мультимедийные пространства.

Михаил Ведерников положительно оценил представленные проектные решения. Первому заместителю губернатора Вере Емельяновой он поручил организовать взаимодействие подрядчика с разработчиками парка «Россия — моя история», чтобы более полно и грамотно продумать организацию и наполнение внутреннего пространства, учитывая специфику региона. Глава региона также предложил дополнительно подумать над цветами фасада здания. Он обратил внимание, что главная доминанта этой части города — Кром, и внешний облик здания должен выглядеть гармонично на фоне ансамбля Псковского кремля.

«Сейчас затруднений движения по „дорожной карте“ нет. Проектирование не мешает нам начать работы по усилению фундамента, комплекс противоаварийных работ», - заметил Богдан Васильев.

Губернатор поддержал решение подрядчика начать возможные подготовительные работы, используя благоприятный строительный сезон. «Важно, чтобы ваш ответственный подход сохранился до момента сдачи объекта. Для города — это знаковый объект, который важно привести в порядок», — подчеркнул глава региона и пообещал вести контроль за реализацией проекта, в том числе и в соблюдении сроков и качества работ. Всех, кто задействован в реконструкции здания, он призвал не замалчивать возможные сложности, вовремя о них информировать, чтобы все вопросы можно было решить в спокойном ритме.