Общество

Стали известны подробности реконструкции псковского кинотеатра «Октябрь»

В псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева прошло совещание сотрудников Централизованной библиотечной системы Пскова с историками, краеведами, строителями и дизайнерами по проблемам планировки и оформления интерьеров бывшего кинотеатра под современную городскую библиотеку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Поскольку в бывший кинотеатр «Октябрь» переедет именно историко-краеведческая библиотека, участники совещания решили, что его входная зона и фойе должны быть отданы под постоянные и временные экспозиции, посвященные истории Пскова. При этом будет задействовано самое современное мультимедийное оборудование, позволяющее создавать 3D-проекции.

Краеведческая библиотека расположится в двух бывших кинозалах, перегородка между которыми убрана и заменена на колоннаду. Ниши в стенах этих зрительных залов будут переделаны в панорамные окна с витражами. Поскольку уклон в полу в этом помещении больше не понадобится, оно станет визуально выше. Благодаря этому в основном помещении разместятся антресоли для коворкинга, игровой комнаты, студии звукозаписи, кинозала на 100 мест и других библиотечных пространств. Кроме того, будет обустроен многофункциональный цокольный этаж с подсобными службами и помещениями для отдыха персонала.

Чтобы все помещения будущей библиотеки были доступны для маломобильных групп населения, авторы проекта намерены привлечь к его разработке соответствующих псковских специалистов.

На сегодня заканчивается проверка и укрепление несущих конструкций здания, а также разработка его инженерных систем. По плану историко-краеведческая библиотека в бывшем кинотеатре «Октябрь» должна открыться в начале 2023 года.