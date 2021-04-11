Общество

Фотографу удалось сделать редкие снимки норки в Гдовском районе

Редкие фотографии норки на берегу реки в Гдовском районе удалось сделать фотографу Ирине Стуловой. Об этом сообщается в телеграм-канале «‎Россети Северо-Запад».

Фото здесь и далее: Ирина Стулова

В подписи к фото отметили, что в природе «увидеть это грациозное животное сложно». Европейские норки – ночные хищники и встречаются крайне редко. В Псковской области их осталось не более 800. Вид находится под угрозой исчезновения, поэтому занесен в Красную книгу.

При этом норка может быть домашним питомцем. «Пушистые красавицы наделены природным обаянием и игривым характером», - подчеркнули Россети.