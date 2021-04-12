Общество

Псковская область принимает участие в командно-штабном учении МЧС

Псковская область принимает участие в крупномасштабном командно-штабном учении, проводимом МЧС России, с 13 по 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Учения пройдут в три этапа. В ходе первого отрабатывают вопросы оповещения и сбора руководящего состава, организации информирования населения. Главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привели в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон. На базе главного управления МЧС развернули оперативный штаб.

Также в ходе первого этапа проведут смотры готовности оперативной группы управления в составе подвижного пункта управления и аэромобильной группировки.

В ходе второго этапа практически отработают вводную по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с весенним половодьем.

Третий этап предполагает отработку действий по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров.