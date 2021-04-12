Общество

Псковские коммунисты объявили творческие конкурсы к 800-летию Александра Невского

Секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал, что в партии объявили творческие конкурсы в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

«В этом году отмечаем 800-летие со дня рождения князя Александра Невского - у нас объявлены творческие конкурсы среди молодежи. Вчера отметили 60-летие первого полета нашего коммуниста, советского гражданина Юрия Гагарина в космос. Мы провели награждение, сделали поздравительные открытки, в райкомах провели круглые столы», - рассказал Дмитрий Михайлов.

На 17 апреля обком получил разрешение на проведение публичных мероприятий. «Будем ставить палатки КПРФ в разных местах города Пскова и в районах. Подготовлен отчет фракции депутатов КПРФ в Псковском областном Собрании. Мы выйдем в люди, будем принимать наказы, отчитываться перед избирателями о проделанной работе за предыдущий созыв», - заключил коммунист.