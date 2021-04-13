Общество

Три омбудсмена Псковской области отчитались о своих доходах за год

Три омбудсмена Псковской области увеличили размер своих доходов в 2020 году. Каждый из них в прошлом году превысил доход 2019 года, сообщается в опубликованных декларациях.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов задекларировал годовой доход за 2020 год в размере 2 млн 305 тыс. 574,09 руб. (в 2019 году - 1 млн 447 тыс. 79,51 руб.).

В собственности у омбудсмена находятся автомобиль «Мицубиси Паджеро Спорт», жилой дом 80 кв. метров, земельный участок 1500 кв. метров, гараж 18 кв. метров.

Супруга Дмитрия Шахова заработала 148 тыс. 853,41 руб. В совместной собственности у нее квартира 103,4 кв. метров, в индивидуальной - земельный участок 2500 кв. метров.

В пользовании у супругов также находятся квартиры площадью 91,5 и 127,5 кв. метров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев сообщил о доходе в размере 1 млн 893 тыс. 850,18 руб. (годом ранее - 1 млн 250 тыс. 155,85 руб.). Ему принадлежат 2/3 земельного участка 1500 кв метров, участок 1200 кв. метров, 2/3 жилого дома 149,1 кв. метров, жилой дом 43,5 кв. метров, автомобиль УАЗ-469.

Вместе с несовершеннолетним ребенком Аркадий Мурылев пользуется квартирой площадью 67,3 кв. метра, а ребенок также - второй квартирой 69,5 кв. метров.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова владеет квартирой площадью 80,2 кв. метра, автомобилем «Киа Соул». Ее годовой доход - 2 млн 674 тыс. 240,04 руб. (в 2019 году - 1 млн 274 тыс. 148,89 руб.).