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Общество

В Пскове открылся первый Центр грамотности

14.04.2021 21:32|ПсковКомментариев: 0

В рамках Международного книжного форума «Русский Запад» в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное открытие Центра грамотности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Председатель областного комитета по образованию Александр Седунов поблагодарил всех, кто был задействован в данном проекте. «Проект важен не только для того, чтобы научить правильно писать, а самое главное привить хорошую привычку, для того чтобы наши дети читали, писали, привыкали и получали наслаждение от замечательных мира книг, русского языка и русской культуры», - отметил он.

Директор Фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец подчеркнула, что главная миссия проекта - объединять сообщества, государства, коммерческие структуры, СМИ и просто всех неравнодушных людей. Она отметила, что «Тотальный Диктант» во многом обращается к взрослым. Тем, кто трудится в абсолютно разных сферах, необходимо иметь высокий уровень грамотности, чтобы и коммуникация, и работа велись эффективно.

Программный Директор проекта «Библиотека грамотности» Ольга Суслова в свою очередь пожелала удачи в работе Центрам грамотности и библиотекам. Она обратила внимание на обширную географию проекта - уже открыты Центры в Якутске, Балтийске, в ближайшее время запланировано открытие в Петропавловском-Камчатском.

Всего в Псковской области в ближайшее время откроются еще четыре Центра грамотности: в Великих Луках, Печорах, Порхове и Острове.

Библиотеки данных населенных пунктов, на площадке которых будут развернуты Центры грамотности, уже пополнили свои фонды новыми изданиями.

На площадках Центров грамотности любой желающий сможет повысить свою грамотность, узнать новую информацию об истории и особенностях русского языка, изучить лучшие книги на тему лингвистики. Здесь будут проводиться различные мероприятия, посвященные русскому языку - квизы, лекции, мастер-классы и так далее. Важная часть проекта «Библиотека грамотности» заключается в пополнении фондов областных, краевых и муниципальных библиотек регионов России современной и качественной литературой о русском языке. Книги, вошедшие в этот перечень, были отобраны экспертным сообществом филологов «Тотального диктанта».

В рамках церемонии состоялось подписание соглашений о партнерстве между Фондом «Тотальный диктант» и рядом библиотек Псковской области. Также во время открытия Центров грамотности состоялось торжественное награждение участников «Тотального диктанта» 2021 года, которые получили оценку «отлично». По итогам акции таких участников трое.

Проект реализован в рамках проекта «Библиотека грамотности», который реализует Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» при участии Фонда президентских грантов и партнеров проекта.

Всего в рамах проекта «Библиотека грамотности» планируется открытие центров на базе 55 библиотек в 11 регионах России - Калининградской, Рязанской, Новосибирской, Псковской, Самарской, Нижегородской, Тамбовской области, Красноярском крае, Республике Удмуртия, Республике Башкирия, Камчатском крае.

Теги: #библиотека #образование #фонд президентских грантов
Источник: Псковская Лента Новостей
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