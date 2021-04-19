Общество

Почти 140 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области

Почти 140 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, за минувшие сутки, 20 апреля, зафиксировано 59 новых случаев коронавируса при 138 выздоровевших. Статистику смертности от COVID-19 пополнили два случая.

Новых очагов не выявлено. Под контролем Роспотребнадзора остаются 4 вспышки.

За весь период пандемии в Псковской области проведено 337715 исследований на коронавирус (+1272), выявлено 35 703 случая COVID-19, выздоровели 25 316 человек. Скончались 309.