Концерт «Зажигай» с участием студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошёл 17 ноября в районном Доме культуры в Опочке. Вместе со студентами перед зрителями выступил преподаватель колледжа, псковский блогер-миллионник Тима Бичевский. Об этом сообщили в администрации Опочецкого муниципального округа.





Фото здесь и далее: Администрация Опочецкого муниципального округа / Max

Во время концерта Тима Бичевский рассказал зрителям о поступлении в колледж искусств и о том, как создаются песни. Он также поделился своим творческим опытом.

Студенты эстрадного отделения исполнили популярные песни прошлых лет. Зрители подпевали знакомым композициям и поддерживали артистов аплодисментами.