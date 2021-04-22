Общество

Минтруд рассматривает возможность продления майских праздников

Министерство труда России рассматривает возможность продления майских праздников, однако конечных решений по этому вопросу принято не было. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил глава ведомства Антон Котяков, пишут «Известия».

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», - заявил Котяков.

12 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал планы правительства ввести дополнительные выходные в мае, то есть сделать нерабочими дни между официальными майскими праздниками. Пресс-секретарь отметил, что на данный момент соответствующих планов у властей нет.

В конце марта россиянам напомнили, что в мае предстоит работать только 19 дней, остальные приходятся или на выходные, или на праздничные даты.

В 2021 году на выходные выпадают как праздник весны и труда 1 Мая, так и День Победы 9 мая. Они будут перенесены на будни, а первые рабочие недели месяца будут четырехдневными.

Так, отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Всего в мае будет 12 выходных дней вместе с праздниками.