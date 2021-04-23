Общество

Печорских сирот предупредили об опасностях на железных дорогах

Дорожные полицейские Псковской области провели интерактивную викторину для сирот Печорского района в рамках профилактической акции «Безопасная весна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В начале встречи инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Васильева побеседовала с ребятами о правилах безопасности при нахождении на железной дороге, а также об ответственности за их нарушение. Для того, чтобы воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, всегда помнили правила безопасности движения, Наталья Васильева вручила руководству учреждения наглядные информационные плакаты.

После информативного урока ребят ждал сюрприз: старший юрисконсульт правового направления Артем Тулинцев провел с воспитанниками интерактивную блиц-викторину «Я знаю что…». Участникам викторины предстояло решить десять правовых задач, составленных по наиболее встречающимся в повседневной жизни ситуациям, а также видах и мерах ответственности.

«Игра увлекла не только детей, но и взрослых, которые с удовольствием приняли в ней участие. Правильно ответившие на вопросы викторины, были поощрены сладкими призами. Ребята и руководство Центра поблагодарили транспортных полицейских за познавательную встречу, рассказали им о своих успехах, поделились своими планами и ждут таких же увлекательных встреч», - поделились в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.