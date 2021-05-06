Общество

Псковский губернатор вместе с сыном зарегистрировался в онлайн-акции «Бессмертный полк»

В Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появилась видеозапись, на которой глава региона вместе со своим сыном проходит регистрацию на онлайн-шествие «Бессмертного полка».

«Акция «Бессмертный полк» – широко любимая и трогательная традиция. Она объединяет всех нас, потомков великих победителей, позволяет почувствовать нашу общность, единство и связь поколений, - написал Михаил Ведерников. - Важно, чтобы наши дети принимали участие в таких памятных акциях, знали, помнили и гордились теми, кто подарил нам мирную и счастливую жизнь».

Он напомнил, что в этом году шествие пройдет в онлайн-формате на сайте 2021.polkrf.ru и призвал присоединяться, подчеркнув, что «каждая история имеет высокое значение и должна быть сохранена нашими общими усилиями».

Ранее Михаил Ведерников принимал участие в акции с портретом деда Николая Анисимовича Хрипко, а его супруга несла портрет своего деда Михаила Степановича Андреева, получившего медаль «За отвагу» в боях на территории Псковской области.