В Псковском агротехническом колледже от 60 до 80% выпускников отдельных специальностей трудоустраивают, а предприятия предлагают студентам работу ещё во время обучения. Об этом рассказал директор колледжа Сергей Янкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам руководителя, дефицит рабочих кадров связан с демографической ситуацией и с развитием предприятий, которым требуются специалисты с современными навыками.

«Сейчас появились средства у предпринимателей, у организаторов различных видов предприятий, и на сегодняшнее время востребованы именно рабочие профессии. То есть сейчас есть деньги, некому работать», - отметил Сергей Янкин.

Чтобы привлечь молодых сотрудников, предприятия сотрудничают с колледжем: работодатели проводят встречи со студентами, организуют экскурсии на производство, предоставляют места для практики и участвуют в обновлении учебной базы.

«Сейчас работодатели приходят в образовательные учреждения, мы организовываем встречи со студентами, они делают рекламу своих производств, делают экскурсии на производство», - рассказал директор.

Особое внимание уделяют практической подготовке. Например, студенты энергетического отделения могут официально трудоустроиться в «Россети» ещё до получения диплома и совмещать работу с учёбой по индивидуальному графику. Сотрудничество выстроено и с предприятиями сельского хозяйства, общественного питания и других отраслей. По словам Сергея Янкина, некоторые студенты начинают работать по специальности ещё во время обучения, получают зарплату и к окончанию колледжа уже имеют практический опыт. При этом не все выпускники остаются в выбранной профессии. Часть продолжает обучение в вузах или выбирает другое направление.

«От 60 до 80% по отдельным специальностям ребята трудоустраиваются. Лукавить не будем, обманывать. Кто-то заканчивает и идёт в другую профессию», - признал Сергей Янкин.

Директор подчеркнул, что важную роль в подготовке кадров играют сами предприятия. Они помогают оснащать мастерские современным оборудованием, участвуют в экзаменах и могут влиять на содержание образовательных программ с учётом потребностей производства.

По мнению Сергея Янкина, такое сотрудничество позволяет студентам заранее познакомиться с будущей профессией, а работодателям - получить специалистов, которым не потребуется длительное переобучение.