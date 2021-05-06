Общество

Псковичам напомнили про работу «телефона доверия» в МЧС

В главном управлении МЧС России по Псковской бесплатно и круглосуточно работает единый «телефон доверия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По единому «телефону доверия» принимаются обращения граждан, касающиеся несоблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, по линии гражданской обороны, безопасности на воде, неправомерных действий сотрудников главного управления МЧС России по Псковской области и его структурных подразделений, а также вопросов социально-бытового обеспечения их сотрудников.

Одновременно следует подчеркнуть, что обращения граждан по вопросам, выходящим за рамки вышеуказанного перечня, не входят в компетенцию главного управления и к рассмотрению приниматься не могут.

Для обращения граждан по единому «телефону доверия» главного управления МЧС России по Псковской области жителям города Пскова следует набирать номер 8-8112-79-99-99.

Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан на единый «телефон доверия» главного управления осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требований нормативных правовых актов МЧС России.