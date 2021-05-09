Общество

От шерсточесального станка до будильника с «Марсельезой»: «Ночь музеев» в Пушкинском Заповеднике

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» подготовил большую программу в рамках международной акции «Ночь музеев». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в нынешнем году полюбившаяся посетителям «Ночь…» проходит в рамках объявленного в России Года науки и технологий. Её девиз — «Больше, чем музей». Так организаторы акции хотели бы обратить внимание своих потенциальных гостей на то, что музеи «…не только учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где сохраняются технические и научные достижения человечества в различных сферах его жизни».

«Ночь музеев» — 2021» стартует 15 мая. В Пушкинском Заповеднике её начнут в 16.00 в мемориальной усадьбе приятелей и соседей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов. Программа, которую предложат здесь жителям и гостям региона, называется «Механические чудеса в Тригорском». Гостей дома-музея познакомят с механическими игрушками пушкинского времени: «Соловьём» с музыкальным механизмом (конец XVIII — начало XIX века) и «Музыкальным шкафчиком» (середина XIX столетия). Кроме того, посетителям покажут каминные часы (последняя треть XVIII века, Париж) и настольный будильник, играющий «Марсельезу» (вторая половина XIX века). «Участникам программы представят уникальную возможность услышать звуки ушедших эпох, подойти к предметам на расстояние вытянутой руки и даже сделать селфи», — отметили в музее.



«Соловей в клетке с органчиком» и каминные часы из постоянной экспозиции дома-музея в Тригорском. Фото: Пушкинский Заповедник.

Экскурс в историю создания Абрамом Петровым — знаменитым арапом Петра Великого и прадедом Пушкина Абрамом Ганнибалом — рукописного учебника «Геометрия» и «Фортификация» предложат гостям музея-усадьбы «Петровское». Рассказ об этом уникальном двухтомнике, который, вне сомнения, является одним из значимых памятников культуры и науки XVIII века, начнут в 17.30.

Фрагмент экспозиции дома-музея А.П. Ганнибала в Петровском: научный инструментарий, каким пользовался «царский арап». Фото: Пушкинский Заповедник.

В музейном комплексе в деревне Бугрово гостей ждут к 20.00 на программу «Наука и жизнь в пушкинской деревне». Здесь можно будет узнать интересные технические подробности о работе водяной мельницы — «прабабушки современных мукомольных комбинатов и величественных ГЭС», а также познакомиться с «доморощенными технологиями», существенно облегчающими жизнь крестьянина в XIX веке: механизированной ступой, станком для вычёсывания овечьей шерсти и др.

Все эти и другие события «Ночи музеев» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будут организованы с учётом предписаний, обязательных к исполнению в эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе и стране, — подчеркнули в учреждении.