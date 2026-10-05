Работу систем оповещения проверят в Великих Луках 7 октября

Комплексная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок проведут в Великих Луках 7 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Мероприятия будут проводиться в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области. Работы будут проводиться с 10:30 до 13:00.

«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», - призвали в городской администрации.