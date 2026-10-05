В Великих Луках судят женщину, ударившую сожителя ножом в грудь несколько раз

В Великолукский городской суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 4 августа выпившая обвиняемая, поссорилась со своим сожителем, в ходе которого три раза ударила его кухонным ножом в грудь, в область плеча, причинив тяжкий вред здоровью.

В настоящее время суд рассмотрел вопрос о мере пресечения: с учетом тяжести предъявленного обвинения и обстоятельств дела, срок содержания великолучанки под стражей продлили на период судебного разбирательства.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначили на 12 октября.