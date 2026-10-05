Игорь Дитрих: День учителя - это праздник людей, воспитывающих достойных граждан

Учителей Псковской области с профессиональным праздником поздравил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«5 октября в России отмечают День учителя — праздник людей, которые не только передают знания, но и помогают воспитывать достойных граждан. Поддержка образования и педагогов — один из приоритетов "Единой России". По Народной программе построено более 1 700 школ и 1 600 детских садов, капитально отремонтировано 6 500 школ. Новая программа предусматривает развитие инженерных школ, поддержку сельских школ и педагогов, а также расширение доступности образования», - сообщил Игорь Дитрих.

Также он отметил указ Президента, принятый по предложению партии, который закрепил особый статус учителя: начинающим педагогам гарантировано наставничество, всем учителям — бесплатная юридическая помощь и защита жизни и здоровья.

«Поздравляем педагогов и благодарим за терпение, самоотдачу и любовь к своему делу!» - заключил депутат.