Борис Елкин в День учителя: В новом созыве Заксобрания сфера образования имеет сильное представительство

Учителей, преподавателей, ветеранов педагогического труда Псковской области с Днем учителя от имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично поздравил председатель Заксобрания Борис Елкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Ваша работа – одна из самых важных и сложных. Вы не просто передаете знания, вы каждый день помогаете нашим детям становиться думающими, честными и уверенными в себе людьми. От вашего труда напрямую зависит, каким будет наш регион и вся страна в будущем», – отметил парламентарий.

По его словам, за любыми успехами учеников всегда стоит личный вклад учителя. Поэтому поддержка педагогов – безусловный приоритет для государства.

«На региональном уровне мы стараемся подкреплять это реальными делами. В Псковской области принята комплексная программа поддержки педагогических кадров: она включает дополнительные выплаты молодым учителям, поощрения за наставничество опытных педагогов, помощь с жильем для специалистов и другие меры. Важно отметить, что в Законодательном Собрании нового созыва сфера образования получила сильное представительство. Шесть наших коллег-депутатов – это действующие педагоги, директора школ. Они знают проблемы отрасли изнутри, и, без сомнения, голос учительского сообщества всегда будет услышан при принятии законов», – отметил Борис Елкин.

Председатель Заксобрания пожелал педагогическому коллективу крепкого здоровья, сил, благополучия в семьях и благодарных учеников. «Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение, и на душе будет спокойно и светло!» – резюмировал парламентарий.