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Общество

Псковичам напомнили, что делать в случае возникновения природного пожара

10.05.2021 16:45|ПсковКомментариев: 0

Главное управление МЧС России по Псковской области разъяснило, что  необходимо делать в случае возникновения природного пожара. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства. 

«Основным виновником природных пожаров является человек – его небрежность при пользовании огнем во время работы и отдыха. Пожары возникают в результате сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, а также от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Но чаще всего люди сознательно поджигают сухую траву, объясняя это тем, что так молодая трава вырастет быстрее. Но давно доказано, что палы травы только наносят вред живой природе и человеку.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем: будьте предельно осторожны с источниками огня! Соблюдайте требования пожарной безопасности! На отдыхе и во время работы на природе всегда помните, что из даже самой малой искры может разгореться самый настоящий пожар, который в сухую ветреную погоду быстро распространяется и несет в себе реальную угрозу не только окружающей среде, но и непосредственно жизни и имуществу людей!

Необходимо отметить, что быстрее справиться с чрезвычайной ситуацией и спасти лесной массив, строения, имущество и, возможно, жизни людей помогут ваши правильные действия.

Если вы заметили природный пожар, прежде всего, определите направление ветра и распространение огня. Определите, что и где горит. Оцените ситуацию – стоит ли пытаться потушить пожар своими силами или лучше поспешить за помощью, чтобы не потерять даром времени и не дать огню набрать силу.

Обратитесь в службу спасения по телефонам 101 или 112!

Приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите кого-нибудь за помощью в населённый пункт. При небольшом пожаре огонь необходимо заливать водой из ближайшего водоёма или засыпать землёй. Пламя можно сметать пучками 1,5-2-метровых веток лиственных деревьев, мокрой одеждой или плотной тканью. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаждались и не загорелись. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте и времени пожара, а также о возможных его причинах.

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара:

немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;

организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;

оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле – там воздух менее задымлен; рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;

после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.

В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в населенном пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, пожилых людей, инвалидов.

Помните, что дисциплинированность, сознательное поведение, строгое соблюдение правил пожарной безопасности и правильные действия при пожаре помогут избежать беды!» - говорится в сообщении МЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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