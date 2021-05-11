Общество

Андрей Турчак: Нападение на детей в Казани - ужасное преступление

Нападение на детей в казанской школе - ужасное преступление, сказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Никакими словами невозможно передать боль и эмоции, когда речь идет о беззащитных детях. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Родственникам погибших и пострадавших будет оказана всевозможная поддержка и помощь», - цитирует Андрея Турчака официальный телеграм-аккаунт партии.

По его убеждению, «необходимо тщательно расследовать произошедшее, установить причины и всех виновных, чтобы избежать повторения подобных случаев где-либо еще в нашей стране».

Также Андрей Турчак заявил о необходимости ужесточения законодательства в сфере оборота оружия и пересмотра подходов к организации системы безопасности в образовательных учреждениях.

Напомним, поручение срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия после казанской трагедии уже дал президент РФ Владимир Путин.