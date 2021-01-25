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В России и мире

Путин поручил ужесточить правила владения оружием после ЧП в Казани

11.05.2021 13:17|ПсковКомментариев: 1

Президент России Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

«Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову - ред.) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Дмитрий Песков пояснил, что «иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее». «Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — сказал представитель Кремля.

«Сейчас можно законно зарегистрировать в виде охотничьего оружия определенные виды, которые, по сути, не являются охотничьим оружием, которое в некоторых странах используется как штурмовое оружие», - повторил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что новое положение должно устранить эти противоречия.

Президент также обсудил трагедию в Казани с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. «Президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, - отметил представитель Кремля. - (Владимир Путин - ред.) Переговорил также с руководителем МЧС Зиничевым».

Кроме того, Владимир Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова. «В связи с трагическими событиями в 175-й школе Казани президент выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего», - добавил Дмитрий Песков.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Занятия во всех школах Казани в этот день будут отменены. 

Теги: #Путин #школьники #казань
Источник: Псковская Лента Новостей
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