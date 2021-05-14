Общество

264 пациента с COVID-19 лечатся в областной инфекционной больнице

264 пациента с коронавирусом в настоящее время лечатся в областной инфекционной больнице - в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Общий коечный фонд инфекционной больницы в регионе составляет 576 коек, госпитализированы 388 пациентов. «Есть резерв. Это очень хорошо. Это правильная тактика», - отметила Анастасия Повторейко.

В старый корпус инфекционной больницы на улице Красноармейской в Пскове госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, рассказала она. «Есть обсерваторы, есть чисто ковидные зоны. Все четыре этажа задействованы под COVID», - уточнила гость студии. Сейчас там лечатся 66 пациентов.

При этом Анастасия Повторейко указала на то, что инфекционная больница «имеет дело» не только с коронавирусом.